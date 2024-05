Escandescenze in ospedale: multata

Perde il proprio turno di visita al Pronto soccorso e quando si accorge che è costretta a rifarsi la fila dà in escandescenze. Ci sono voluto i poliziotti in servizio all’ospedale di Lodi per calmare gli animi di una donna, di origine cinese, che, pretendendo una vista immediata, ha aggredito, nei giorni scorsi, verbalmente e fisicamente il personale sanitario. Non è bastato nemmeno l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno cercato di fare capire alla donna il rispetto delle regole a riportare subito la calma tenuto conto che la paziente ha continuato ad agitarsi, inveendo e tentando di entrare con prepotenza in ambulatorio, turbando la regolarità del servizio e impedendo agli altri utenti di accedere alle visite. Solo dopo non pochi sforzi, la donna è stata calmata e denunciata per interruzione di pubblico servizio. Per lei una contravvenzione di mille euro per le ingiurie e le molestie nei confronti del personale sanitario.M.B.