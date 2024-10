Edificio crollato e ricerca dispersi. Esercitazione ok

Oltre un centinaio di soccorritori e volontari in campo, nel fine settimana, al polo fieristico di Codogno, per la simulazione di una maxiemergenza. "L’idea di questa attività è nata ad agosto - spiega il coordinatore del gruppo locale di protezione civile (che ha aderito con 45 iscritti), Lorenzo Nicolini –, quando la Croce Verde di Castelleone (presente, insieme a altre Croci, tra cui la Rossa, con 40 partecipanti in tutto) ha chiesto al nostro gruppo di collaborare, per realizzare una simulazione emergenziale a seguito del crollo di un edificio in cui le persone andavano trovate e soccorse. Alla parte sanitaria serviva quindi il fine settimana per testare il viavai di ambulanze, le procedure, il loro metodo denominato “Start”, per una prima valutazione dei feriti. Si sono esercitati a dare loro un codice di priorità di intervento, a caricarli sulle ambulanze e portarli a un primo presidio medico avanzato etc".

"Alla protezione civile – continua – è stato chiesto un supporto, sia per l’allestimento di uno scenario credibile, sia per la ricerca delle persone disperse, con unità cinofile. Quindi noi siamo intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gli scenari. Tutto per permettere l’intervento del soccorso sanitario, quasi fossimo una squadra dei vigili del fuoco". Ha partecipato anche la protezione civile di Castelleone (8 volontari) e sono stati ingaggiati e utilizzati anche 8 truccatori professionisti, 4 binomi cinofili (coppie di conduttore e cane da ricerca), un gruppo torre faro, 5 ambulanze, 5 mezzi di protezione civile. Con la presenza di 15 figuranti. L’attività emergenziale è durata dalle 13 alle 23 di sabato. Mentre il campo in generale è proseguito da venerdì a domenica. P.A.