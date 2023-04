Ecografo portatile in dono all’Asst: sarà utilizzato nel carcere

Il Rotary Club di Lodi ha donato all’Asst di Lodi un ecografo butterfly portatile, che sarà destinato alla sanità penitenziaria. La gestione della sanità della casa circondariale di Lodi è in carico al Serd (Servizio dipendenze) dell’Asst e il prezioso strumento, potendo essere utilizzato in loco, senza la necessità di far autorizzare uno spostamento delle persone dalla casa circondariale al nosocomio, permetterà di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni. "L’ecografo portatile consiste in una sonda che si può agganciare al tablet o allo smartphone e velocizzerà il processo di diagnosi e il trattamento – ribadisce Asst –. In particolare potrà essere di grande aiuto per lo screening dell’Hcv (virus responsabile dell’Epatite C)". Lo strumento è stato consegnato da Massimiliano Lingiardi, presidente del Rotary di Lodi, a Salvatore Gioia, direttore generale di Asst, affiancato dai dottori Enrico Tallarita, Concettina Varango e Andrea Nava.

P.A.