Due versamenti da 500 euro ai truffatori

Ha fatto due versamenti, da 500 euro ciascuno, convinta di mandare i soldi ai figlio in difficoltà. Invece è caduta nel tranello di un truffatore la donna, 68enne di Godiasco, che quando è riuscita a contattare il figlio e ha così scoperto di essere stata ingannata e derubata, non ha potuto far altro che andare dai carabinieri a denunciare l’accaduto. Una truffa iniziata con una telefonata, nella quale l’impostore si è spacciato per il figlio, riuscendo a ingannare la madre. L’uomo al telefono è riuscito a convincere la vittima a fare due versamenti su una carta PostePay, dicendole di aver urgente bisogno dei soldi.