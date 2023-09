Doposcuola personalizzati a Lodi: un'opportunità in più Famiglia Nuova lancia un doposcuola inclusivo per sostenere bambini e preadolescenti con DSA, BES, disabilità o bassi livelli di scolarizzazione. Offre supporto personalizzato per la gestione di fragilità scolastiche e non, con una rete di doposcuola in Lodigiano. Aperto dal lunedì al venerdì da settembre a maggio.