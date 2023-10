Dopo l’inseguimento finisce nel canale. Salvato dai carabinieri

Per ironia della sorte, proprio i carabinieri dai quali voleva sfuggire, tanto da tuffarsi in un canale pieno d’acqua, gli hanno salvato la vita. Solo grazie a loro, che non hanno esitato a tuffarsi nelle acque gelide sollevandolo per permettergli di respirare, fino all’arrivo dei vigili del fuoco, la notte brava di un 21enne non si è conclusa nel modo peggiore. Tutto era iniziato con un normale controllo alle 3.30 del mattino di domenica in via Alute: i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tirano hanno intimato l’alt a un’utilitaria che rientrava in paese. Il giovane alla guida, che viaggiava insieme insieme ad altri tre amici, due dei quali minorenni, anziché fermarsi ha accelerato e saltato il posto di blocco, ma a causa del manto stradale viscido per la pioggia, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. Il 21enne al volante ha cercato di scappare a piedi ma è scivolato in un canale colmo d’acqua alto circa due metri perdendo conoscenza: sarebbe annegato se i militari non si fossero tuffati per prestargli soccorso. Recuperato dai vigili del fuoco di Valdisotto, è stato portato dall’elisoccorso all’ospedale di Sondalo dov’è stato ricoverato. I tre amici che viaggiavano con lui per fortuna sono rimasti illesi.