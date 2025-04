Donna scomparsa nel nulla a Bertonico: scandagliati fossi e boscaglie

Bertonico (Lodi), 2 aprile 2025 - Non è più rientrata a casa per l'ora di pranzo e, dopo aver atteso il suo ritorno invano, i famigliari hanno fatto scattare l'allarme. E così, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 aprile, per una donna di 70 anni residente a Bertonico (in provincia di Lodi), sono iniziate le ricerche a tappeto su tutto il territorio circostante.

La mobilitazione di carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco è stata massiccia ed anche con l'ausilio dell'elicottero decollato da Varese e con l'unità cinofila proveniente da Monza, sono stati scandagliati fossi e boscaglie. La task force si è messa in moto attorno alle 17 ma purtroppo senza esito: della donna, al momento, nessuna traccia. Attorno alle 19.30 le squadre di pronto intervento hanno cessato le ricerche che proseguiranno domani mattina alle prime luci dell'alba.