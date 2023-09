"Domani vai al lavoro in bicicletta e scatta una foto". Un concorso dedicato al personale degli ospedali

Se vai a lavorare in bicicletta e scatti una foto davanti all’ospedale meriti un premio. Lo garantisce l’Asst di Lodi, nell’ambito delle azioni di promozione della salute nei luoghi di lavoro, aderendo ancora alla Settimana Europea della mobilità sostenibile, che si tiene dal 16 al 22 settembre. Medici e personale degli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo, Sant’Angelo Lodigiano e Lodi sono quindi invitati domani a raggiungere, in bicicletta, i rispettivi luoghi di lavoro. "Abbiamo organizzato – chiarisce Asst –un concorso interno per i dipendenti. Tra tutti i partecipanti saranno estratti 8 vincitori (2 per ogni presidio ospedaliero), a cui sarà offerto un pacchetto-premio". In palio ci sono: un rituale rilassante e rigenerante in un centro benessere; un mese di inglese gratuito e gadget per la bicicletta offerti da vari sponsor, tra cui la Federazione italiana ambiente e bicicletta. P.A.