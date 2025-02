Dedalo di strade del polo produttivo. È partita l’operazione “rattoppo”

Il dedalo di strade del polo produttivo della Mirandolina era crivellato di buche da mesi così come viale delle Industrie, il tratto urbano della provinciale 126 parallelo al comparto industriale a nord ovest della città. Diverse erano le lamentele di automobilisti e camionisti. Soprattutto via Pertini, che taglia in due il lotto produttivo, era, in diversi punti, difficilmente percorribile poiché i mezzi dovevano fare lo slalom tra le buche. In questi giorni è finalmente iniziato l’intervento per rappezzare gli asfalti groviera: si tratta di un intervento tampone con il sistema thermobox che consiste nella posa dell’asfalto caldo per garantire una durata sufficiente per i prossimi mesi. Il Comune ha avviato la procedura dell’intervento che punta solo a risolvere le criticità, l’intervento più massiccio da centomila euro sarà messo in cantiere più avanti.