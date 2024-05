Decolla il centro di aggregazione: "Opportunità"

Un centro di aggregazione per persone mature, nato grazie alla collaborazione con il progetto “Silver” e volto a integrare l’offerta già presente in paese attraverso interventi di tipo domiciliare sociale, sociosanitario, sanitario e di socializzazione, sta muovendo i primi passi ad Abbadia Cerreto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, con Pro Loco, Auser e volontari. Fitto il calendario di eventi da proporre per il martedì e il venerdì pomeriggio da qui a inizio luglio. Martedì 4 giugno alle 14,30 le operatrici di “Silver” Michela Oleotti ed Evi Grimaldelli incontreranno gli anziani della zona per individuare meglio i loro bisogni e i loro interessi e parlare di risorse e opportunità dell’età anziana. Il giorno successivo alle 10 è prevista una gita a Lodi, per partecipare alla conferenza sul libro “El Fabricòn”, che si terrà nella sede dell’Unitre di Lodi, in viale Pavia 28. Venerdì 14 giugno alle 15, invece, è previsto un incontro con l’Associazione Fiab CicLodi sul libro “Con l’aria in faccia - 200 anni di storia della Bicicletta e dell’Italia” a cura del presidente Giuseppe Mancini (nella foto) e dell’autore Valerio Migliorini. Il programma proseguirà poi il 5 luglio alle 14 con l’incontro con l’Associazione Uici sezione di Lodi per affrontare il tema della sensibilizzazione al rischio di ritiro sociale delle persone anziane quando hanno problemi di vista. L’apertura del centro anziani di Abbadia Cerreto rientra a pieno negli obiettivi del progetto “Silver”, che si svilupperà fino al 2026 ed è portato avanti con un finanziamento di 930mila euro, di cui 630 mila arrivati da un contributo di Fondazione Cariplo.