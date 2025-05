Cura innovativa per trentadue alberi

Un intervento fitosanitario all’avanguardia per tutelare 32 alberi, liquidambar e aceri, minacciati da bruchi americani (le “gatte pelose“) e afidi è stato promosso dal Comune di Zelo per bloccare sul nascere il rischio di infestazioni. L’operazione, curata dalla ditta Acr Ambiente di Grassobbio (Bg), ha richiesto l’uso di una tecnica di endoterapia a basso impatto ambientale che consiste nell’introduzione del principio attivo direttamente nel sistema linfatico della pianta, assicurando un’azione duratura ed efficace. "Negli ultimi tempi – afferma l’assessore all’Ambiente, Tiziana Caironi – c’è stato un forte incremento della proliferazione del bruco americano, favorito dal riscaldamento climatico. Ciò ha avuto effetti evidenti anche sul decoro urbano". I Liquidambar sottoposti a endoterapia si trovano via Risorgimento (12), lungo il vialetto pedonale verso piazza Rinascimento (10), in viale Europa (2). Trattati poi anche 8 Aceri alla frazione Mignete.