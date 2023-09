Crescita costante negli ultimi anni. Università, aumentano gli iscritti: "Siamo sempre più attrattivi"

C’è tempo fino a dicembre per iscriversi all’Università, ma i dati raccolti finora sono già da record. È significativo l’incremento delle immatricolazioni, che conferma un trend in atto da qualche anno e che ha portato, a registrare l’anno scorso, con 26.083 studenti, il primato storico di iscritti. I dati provvisori, aggiornati alla prima metà di settembre, rilevati dal settore qualità e gestione della domanda di UniPv, attestano che gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di studi universitario, triennale o magistrale a ciclo unico sono più di 4mila, in crescita del 13%. Si mantiene così il trend positivo registrato negli anni scorsi, che a livello assoluto si concretizza in quasi 500 matricole in più rispetto allo scorso anno accademico. Si rileva anche un forte incremento per i dati relativi agli iscritti al primo anno regolare di una laurea magistrale che superano i 1.300 e sono in crescita del 17% (quasi +200 ingressi assoluti). Sono stati così più che raddoppiati gli iscritti al primo anno nelle magistrali rispetto ai dati registrati nel 2020.

"L’Università di Pavia si dimostra sempre più attrattiva per studenti che provengono da tutta Italia e ora in misura importante anche dall’estero - commenta il rettore Francesco Svelto -. L’incremento del numero di matricole rispetto allo scorso anno accademico è addirittura straordinario. Abbiamo lanciato messaggi forti di inclusione e qualità. Promosso il rinnovamento di aule, laboratori e biblioteche. Avviato diversi progetti per garantire maggiore residenzialità in una città che vanta già un primato nella capacità di accogliere gli studenti fuori sede. Realizzate tante nuove proposte di corsi di laurea e progetti formativi". Sono 1.400 gli studenti internazionali per l’anno 2023-24, che si iscrivono per uno o due semestri (circa 400 all’anno) ma soprattutto immatricolati ai corsi di studio come gli studenti italiani. Provengono da 80 Paesi e per la maggior parte sono iscritti alla laurea magistrale in inglese di Psicologia e al corso triennale in inglese di Artificial intelligence. Complessivamente l’offerta formativa di UniPv comprende 99 corsi di laurea 42 corsi di laurea triennale, 8 lauree a ciclo unico, 49 corsi di laurea magistrale. "Immatricolarsi a Pavia significa entrare in un sistema che mette al centro lo studente - aggiunge Silvia Figini, delegata del rettore all’orientamento in ingresso - e dove la conoscenza si coniuga perfettamente con gli strumenti più innovativi e inclusivi per formare i prossimi laureati, in un contesto di ampio respiro internazionale e all’interno di una filiera che parte dall’immatricolazione per giungere alle opportunità di placement".