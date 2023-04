Creature magiche al parco E tesori d’arte nel Castello

A Pasquetta la gita fuori porta

è d’obbligo. E magari ci si può ritrovare tra amici nel polmone verde della città. Il parco

della Vernavola ieri si è popolato di fate e creature magiche. "Abbiamo deciso di fare

un raduno in costume, un picnic a tema – racconta Elisa Oximoron – In passato

ne abbiamo fatto uno al Vul

in abiti vittoriani, quest’anno

ad ali e mantelli". Niente grigliate per non inquinare,

gli elfi, le fate, il gatto magico

e la portatrice dell’anello hanno portato cibi preparati a casa

da consumare in contenitori riutilizzabili.

"Non vogliamo sporcare, quindi abbiamo usato soltanto

le salvietta usa e getta".

Nel 2012 al cosplay mob hanno partecipato più di 300 persone, poi c’è stato il picnic vittoriano

e quindi la pandemia che

ha bloccato ogni iniziativa.

"Ora per celebrare l’uscita

dal Covid – aggiunge Elisa –

ho pensato di ritrovarci

per segnare un nuovo punto d’inizio". Ma c’è chi alla grigliata di Pasquetta non rinuncia come ha fatto per il secondo anno consecutivo una famiglia

di Casarile che ha lasciato

la provincia di Milano

per trascorrere la giornata

alla Vernavola. Al parco

o in cortile, chi ha potuto

ha acceso la carbonella.

Ma c’è anche chi ha preferito l’arte. A Pavia i Musei civici del Castello visconteo sono rimasti aperti per chi volesse visitare

le mostre temporanee

o le collezioni permanenti

in cui sono presenti i tesori

di oreficeria longobarda, i plutei di Santa Maria Teodote, i mosaici pavimentali. Sempre apprezzata poi la Pinacoteca riallestita

di recente per osservare,

tra gli altri, la Pala Bottigella

di Vincenzo Foppa, la Madonna con Bambino di Giovanni Bellini, il Ritratto d’uomo di Antonello

da Messina.

A Vigevano poi è stato aperto

il Museo archeologico nazionale della Lomellina che nelle Scuderie del Castello sforzesco propone l’esposizione completa della Collezione Strada.

M.M.