Convoglio danneggiato e guasto sulla linea. Disagi per i pendolari

Mattinata difficile, ieri, sulle linee ferroviarie del Lodigiano. Il primo problema è stato legato ad un atto vandalico subito dal treno suburbano 24120 atteso in partenza da Lodi alle 7.23 con arrivo previsto a Saronno alle 8.52. "Il convoglio è rimasto fermo a Tavazzano poi altri treni passavano per le nostre stazioni e avvrebbero potuto fermarsi per portarci a Milano, ma non l’hanno fatto – protestano i pendolari –. Il 7.23 è poi transitato a San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese, ma senza fermarsi. Il suburbano successivo, delle 7.53, è invece partito da Lodi con sole 3 carrozze. Da anni, in caso di problemi, chiediamo fermate straordinarie dei diretti. Per mancanza del quadruplicamento a Lodi, infatti, i diretti viaggiano sulla linea convenzionale assieme ai suburbani, anziché sulla linea veloce, come dovrebbero. Con ritardi ai suburbani superiori ai 20 minuti, chiediamo da tempo siano fatte fare fermate straordinarie ai diretti in transito". Ieri mattina un problema si è verificato anche, dalle 9 circa, sulla linea alta velocità fra Livraga e Piacenza. I convogli veloci sono stati dirottati sulle linea tradizione e si sono registrati ritardi fino a 60 minuti. P.A.