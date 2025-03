Controlli della Locale, ritirate due patenti

“Brucia“il rosso del semaforo su un’auto che non poteva guidare in quanto neopatentata. È passata sotto gli occhi degli agenti della Polizia Locale G.Z. italiana di origini egiziane di 20 anni che, nei giorni scorsi, ha oltrepassato un incrocio prima che scattasse il verde, innescando la reazione della pattuglia che ha subito intimato l’alt al trasgressore. Oltre alla contravvenzione per non aver rispettato la norma del codice, è stato appurato che la neopatentata era alla guida di una vettura di grossa cilindrata pur non potendo per legge condurla per tre anni dal conseguimento della patente. Inoltre, sempre la polizia locale, ha pizzicato B.A. italiano di 60 anni che circolava con la patente di guida scaduta. In entrambi i casi sono state ritirate le patenti (la Prefettura stabilirà per quanto tempo). Il comando casalino ricorda che i neopatentati possono guidare autoveicoli col rapporto peso potenza al massimo di 55 kw per tonnellata e che la vettura non può avere una potenza massima superiore a 70 kw. M.B.