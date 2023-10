Controlli anti-spaccio davanti alle scuole

Blitz dei carabinieri ieri mattina all’esterno dell’istituto per ragionieri Calamandrei di Codogno: i militari hanno controllato diversi studenti in attesa in piazza della Repubblica nel contesto di quelle che vengono definite normali verifiche davanti alle scuole soprattutto per prevenire reati di natura predatoria (alcuni giorni fa una pattuglia era ferma di fronte all’entrata dell’Itis Cesaris di Casalpusterlengo). Ieri i carabinieri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avvicinato anche un 16enne che, però, probabilmente perchè senza documenti secondo la versione ufficiale, ha cercato di allontanarsi in tutta fretta. Fermato dopo pochi istanti, il giovane è stato successivamente trasferito in caserma per ulteriori accertamenti. M.B.