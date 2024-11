La bistecca più succulenta del mondo? Si mangia in provincia di Lodi. La “Cigolina” di Castelnuovo d’Adda è da medaglia d’oro

Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi), 15 novembre 2024 – La miglior bistecca del mondo è lodigiana, prodotta dalla Cascina Cigolina dei fratelli Gaboardi, azienda agricola di Castelnuovo Bocca d’Adda, gestita dai fratelli Alessandro e Vittorio Gaboardi, associati a Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza. L’azienda agricola Gaboardi rappresenta un’eccellenza anche in termini di sostenibilità. Si pone al centro il benessere animale e l’alimentazione sana, anche grazie alla scelta dei bovini di razza Wagyu, con una stalla di circa 250 capi.

Animali che producono una carne apprezzata, per la sua tenerezza e per l’alta concentrazione di grassi polinsaturi, che non incide sui livelli di colesterolo. Non manca una linea di latte e formaggi a marchio “La Cigolina”, che include Grana Padano e provoloni dolci, piccanti e affumicati che contengono la proteina Beta-Caseina A2A2, più digeribile rispetto alla variante A1, grazie a un’attenta selezione genetica della mandria di frisone.

Il doppio premio

La celebre azienda ora si è quindi aggiudicata due medaglie d’oro al prestigioso “World Steak Challenge”, competizione internazionale che, a novembre 2024 a Londra, ha premiato le eccellenze mondiali nel settore della carne. Quest’anno l’azienda ha di nuovo vinto, come nel 2023, l’oro per la miglior carne di razza Wagyu. Ma c’è un ulteriore traguardo, il secondo oro per il controfiletto, in questo caso senza specificità di razza e di provenienza. Doppio traguardo, quindi. Wagyu è un termine riferito a diverse razze bovine giapponesi, le più famose delle quali sono state geneticamente selezionate per avere carne intensamente marmorizzata, ovvero per produrre una elevata quantità di tessuto ricco di grassi insaturi, che tendono a distribuirsi e lasciare striature (zootecnicamente detta marezzatura) – simili alle venature del marmo – nello spessore delle masse muscolari, anziché nello strato peri-muscolare e sottocutaneo, come normalmente accade. Questa caratteristica rende la carne di Wagyu particolarmente saporita, tenera e costosa.

Soddisfazione

“La riconferma non è mai scontata né banale ed è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto considerato il livello dei nostri competitors, veri e propri colossi della carne che arrivano da ogni parte del mondo – commentano i fratelli –. Cigolina è ormai s ino nimo di qualità non solo nel Wagyu, ma nel settore della carne a livello internazionale. Questi riconoscimenti ci danno la motivazione per fare sempre di più e sempre meglio”.