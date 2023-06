Con la macchina sfonda cantiere Morta a 70 anni

CAMAIORE (Lucca)

Tragedia nella tarda serata di giovedì lungo la Provinciale per Camaiore dove Tiziana Bianchetti, 69 anni, di Crema, contitolare della Fapes, azienda di serramenti di Sergnano, ha perso la vita dopo essere rimasta vittima di un incidente. La disgrazia si è verificato attorno alle 23. La donna si trovava da sola sulla propria Renault Captur che stava procedendo in direzione di Camaiore, proveniente da Viareggio.

Per ragioni da chiarire, il veicolo ha sbandato schiantandosi contro il new jersey in cemento presente lungo la carreggiata a protezione di un cantiere, senza coinvolgere altri veicoli. Lo schianto si è verificato nelle vicinanze dell’ex discoteca Kama Kama. Una volta scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti uomini e mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, ma per la donna non c’era più niente da fare. Nell’urto contro le barriere di cemento l’auto ha subìto gravissimi danni e la donna è rimasta incastrata tra le lamiere, morendo sul colpo. Sul posto per i rilievi, gli agenti della Polizia municipale di Camaiore, coadiuvati dai carabinieri: la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Tiziana Bianchetti era la seconda moglie del proprietario della Fapes. Originaria di Camisano, si era trasferita a Crema con il marito. Rimasta vedova alcuni anni addietro, da allora si era occupata dell’azienda insieme ai figli. La Bianchetti era andata in Versilia a trovare un’amica di ritorno dall’Andalusia e si trovava in Toscana da poco tempo. In merito alle cause che hanno provocato l’incidente, non sono da escludere un malore oppure colpo di sonno. I fatti certi: non ci sono segni di frenata e l’impatto è avvenuto a forte velocità. Oggi sarà eseguita l’autopsia disposta dal magistrato.

P.G.R.