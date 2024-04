Coltellate alla schiena al cognato. Oggi l’interrogatorio di garanzia

È fissato per oggi, alle 10, l’interrogatorio al 44enne di nazionalità marocchina che, sabato sera, ha accoltellato alla schiena il cognato 39enne mandandolo all’ospedale. Subito dopo, alle 11 circa, ci sarà l’udienza nel palazzo di giustizia di Lodi per la convalida dell’arresto. Attualmente l’uomo si trova alla casa circondariale di Piacenza, anche se è molto probabile che verrà trasferito a Lodi. Il fatto è avvenuto a Castiglione d’Adda all’interno di una casa di cortile di vicolo Dante, una traversa di via Roma, a pochi passi dalla chiesa della Incoronata. Secondo quanto appreso marito e moglie, entrambi marocchini, avrebbero cominciato a litigare, quando è intervenuto il fratello di lei, che ha preso le difese della donna. In pochi istanti però il diverbio si è trasformato in tragedia quando il 44enne ha estratto un coltello pugnalando alla schiena il cognato. Il ferito, sanguinante e dolorante, è sceso dalle scale ma poi è stramazzato al suolo nel cortile. L’aggressore invece ha atteso l’arrivo dei carabinieri, i quali lo hanno fermato ed ammanettato. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso decollato da Brescia. Successivamente il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cremona. L.P.