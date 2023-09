Codogno, beccati alla guida ubriachi e drogati: auto confiscata e ritiro della patente

Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 5 settembre 2023 – Controlli a tappeto nel Basso Lodigiano, un uomo finisce in carcere e scattano 1000 euro di sanzioni. I militari della compagnia di Codogno hanno scoperto due conducenti al volante ubriachi e drogati. Per loro sono stati decisi sia il ritiro della patente che la confisca dell’auto, oltre alle sanzioni. Sono stati multati anche altri automobilisti, per trasgressioni varie e il totale dei verbali ammonta a 1000 euro.

Durante le comuni verifiche stradali, un equipaggio dell’aliquota radiomobile di Codogno, impegnato in un servizio perlustrativo a largo raggio, ha anche intercettato un’autovettura, con a bordo tre uomini. Veicolo che viaggiava lungo la strada provinciale 234, nel territorio del comune di Ospedaletto Lodigiano. L’automobile è stata controllata, anche con l’ausilio di altri colleghi militari sopraggiunti poco dopo.

È stato quindi accertato che uno dei tre passeggeri, un extracomunitario 27 enne, in Italia senza fissa dimora, era gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione, a seguito di pregressa condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Reati commessi nel Milanese. L’uomo, che dovrà scontare quattro mesi di reclusione, è stato portato nella casa circondariale di Lodi.