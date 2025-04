Nuova protesta alla logistica Number One di Codogno: bloccato l’accesso dei tir alla ditta

Codogno (Lodi), 14 aprile 2025 - Nuova protesta questa mattina di alcuni lavoratori della cooperativa interna alla logistica Number One che si affaccia su via Pertini all'interno del polo produttivo Mirandolina: una decina di addetti aderenti al sindacato Si Cobas hanno infatti bloccato, come già avvenuto venerdì, l'accesso dei tir alla ditta: una decina di mezzi infatti sono attualmente incolonnati all'esterno, circostanza che ha avuto come conseguenza la chiusura di una corsia per evitare il caos.

Il sindacato contesta alla cooperativa le lettere di sospensione cautelare a tempo indeterminato spedite nei giorni scorsi ad un gruppo di lavoratori il cui contenuto, a detta loro, era ancora sostanzialmente ignoto. La tensione all'interno della logistica tra i lavoratori aderenti al Si Cobas e la controparte prosegue ormai da tempo.

"Noi riteniamo le sospensive illegittime anche perché sono state riferite a voce - ha spiegato questa mattina Michela De Nittis del Si Cobas Piacenza- prima le ritirano e poi si discute. Qui c'è gente che vuole lavorare, a loro interessa solo quello ma farlo con il rispetto dei diritti. Ci sono tutta un'altra serie di questioni che abbiamo sollevato in questi ultimi tempi. Temiamo che sia in atto una sorta di discriminazione sindacale". Polizia, Digos e carabinieri stanno controllando che la situazione rimanga tranquilla.