Blocco dei cancelli alla logistica Number One: la protesta per le lettere di sospensione a tempo indeterminato

Codogno (Lodi), 11 aprile 2025 – Blocco dei camion in entrata alla logistica Number One di Codogno, ubicata in via Pertini all'interno del polo produttivo Mirandolina: questa mattina, attorno alle 9, infatti ,un gruppo di lavoratori sotto le bandiere del sindacato Si Cobas hanno inscenato un presidio davanti ai cancelli non facendo passare i mezzi pesanti all'interno della ditta.

Un gruppo di poco più di una decina di lavoratori ha protestato dopo aver ricevuto lettere di sospensione a tempo indeterminato per questioni che ai lavoratori ieri mattina erano ancora ignote (gli addetti coinvolti non hanno firmato le missive per ricevuta) e comunque riguardanti contestazioni per questioni interne, a quanto pare diverse per ogni singolo lavoratore.

A quanto sembra, i problemi erano sorti da tempo, almeno da gennaio. "Era in programma un incontro per lunedì ma partendo dal presupposto che le lettere non sarebbero state sospese- ha ribadito ieri la sindacalista del Si Cobas- lettere che per noi sono illegittime. Ho chiesto di vedere i contenuti della sospensiva ma non l'abbiamo ricevuta."

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Digos.

Sono iniziate le trattative per cercare di rimuovere almeno in parte il blocco dei tir che hanno cominciato ad incolonnarsi lungo via Pertini, creando anche qualche disagio per il traffico. Nella tarda mattina qualche mezzo pesante è stato fatto entrare anche se la protesta, al momento, è ancora attiva.