Ciclista investita da un’auto all’incrocio. Cade a terra e viene portata all’ospedale

Scontro tra auto e bicicletta ieri mattina poco prima delle 8, una donna finisce in ospedale. Si tratta della 42enne extracomunitaria G.V., coinvolta nell’incidente avvenuto all’incrocio tra viale Rimembranze e via Milite Ignoto a Lodi. Fortunatamente, nonostante lo spavento, la malcapitata se la caverà. Ha però battuto la testa e accusato la presunta lussazione di una spalla. Dopo lo scontro, avvenuto a bassa velocità, tra il velocipede e la vettura, la donna è infatti caduta rovinosamente a terra e ha avuto bisogno del soccorso sanitario. L’hanno raggiunta gli operatori della Croce rossa di Lodi, con un’ambulanza e dell’automedica e dopo averle garantito le prime cure sul posto, l’hanno accompagnata all’ospedale Maggiore della città per gli accertamenti del caso. Intanto la polizia locale ha eseguito i rilievi e sta ricostruendo dinamica e responsabilità dell’accaduto. P.A.