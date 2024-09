Chiesa al buio dopo il fulmine. Messa rinviata

Fulmine colpisce la chiesa parrocchiale dedicata a San Biagio di Corno Giovine e manda ko l’impianto elettrico. Risultato: campane silenziate e interno del tempio del piccolo paese della Bassa completamente al buio con la celebrazione della messa di ieri che è stata giocoforza sospesa.

Si tratta della coda del maltempo di questo periodo di fine estate che sta causando danni in diverse parti del territorio del sud lodigiano. Ieri mattina una saetta ha “scaricato“ sul parafulmine della torre campanaria della chiesa, causando diversi danni ai sistemi elettrici non solo al tempio cittadino ma anche alla casa parrocchiale.

Probabilmente le conseguenze per il campanile si protrarranno per qualche giorno in quanto gli operai devono intervenire e arrivano da fuori provincia.

Problemi, già risolti ieri in giornata, invece per gli impianti della scuola e del municipio. "E’ stata una scarica molto violenta", ha sottolienato ieri il sindaco del paese, Gianpiero Tansini che ha verificato le conseguenze del maltempo anche sugli immobili comunali.

Problemi, ma questa volta derivanti dalle piogge primaverili e estive, per l’asilo di Corno Giovine e, proprio in questi giorni, la parrocchia ha informato che, dopo aver inoltrato la domanda alla Soprintendenza, si sta eseguendo un piccolo intervento sul tetto sopra il salone da gioco per riqualificare e risanare la struttura. Infatti, le infiltrazioni avevano rovinato i controsoffitti della sala dove si intrattengono solitamente i bambini, facendo scattare la mobilitazione per effettuare l’intervento di ripristino nel più breve tempo possibile.