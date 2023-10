Casalpusterlengo, si rompe la tac: le visite riprogrammate a Codogno

Casalpusterlengo, 20 ottobre 2023 – Si rompe la Tac, disagi in vista per i pazienti che avevano già prenotato la prestazione presso l'ospedale di Casalpusterlengo.

Ieri pomeriggio, venerdì 20 ottobre, l'Asst di Lodi ha comunicato che "a causa di un guasto del macchinario per l'effettuazione degli esami mediante Tomografia assiale computerizzata presso il presidio di Casalpusterlengo di via Fleming, fino a mercoledì 24 ottobre compreso, si renderà necessario riprogrammare questa prestazione presso l'ospedale di viale Marconi a Codogno.

L'azienda sanitaria sta contattando, in queste ore, i pazienti che devono sottoporsi a questo esame per comunicare l'importante variazione logistica visto che, sebbene tra i due ospedali vi siano solo sei chilometri di distanza, si tratta ugualmente di un fastidio di non poco conto. "Ci scusiamo per il disagio e assicuriamo il massimo impegno perché il problema possa essere risolto entro la prossima settimana", hanno ricordato da Asst.