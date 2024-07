Casalpusterlengo: giovane pestato in strada. La pista di uno scontro per la piazza di spaccio

Casalpusterlengo, 20 luglio 2024 – Furioso pestaggio in centro storico nella notte tra giovedì e venerdì: poco dopo mezzanotte, nella piccola piazzetta dove inizia il percorso pedonale del Brembiolo, a poca distanza dall’innesto tra largo Casali e viale Cappuccini tre soggetti magrebini hanno aggredito un egiziano di 26 anni, percuotendolo con estrema violenza.

Poco prima, seduti sui muretti, vi erano due persone che sembravano trascorrere la serata in maniera tranquilla tra una birra e musica quando è sopraggiunto un gruppetto di altri due o tre individui coi quali è nata una discussione. Dalle parole ai fatti e purtroppo uno di loro è finito nel mirino di altri tre che hanno cominciato a colpirlo selvaggiamente. È così finito a terra e poi raggiunto da una gragnuola di calci, pugni e pure dal lancio al corpo di una bottiglia.

Intorno diverse persone, ma non hanno potuto far nulla tenuto conto dell’improvviso scatenarsi della violenza. Poco dopo i picchiatori si sono dileguati. La vittima si è rialzata frastornata e con ferite ad un occhio e con segni sulle braccia. Un presente ha chiamato il 118 che è arrivato sul posto con un’ambulanza: dopo le prime cure sul posto, il 26enne, risultato domiciliato nel Pavese, è stato trasferito in codice verde al Pronto soccorso di Codogno. Sul luogo dell’aggressione sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini: non è escluso che il pestaggio sia nato per questioni legate al micro-spaccio. L’area è presidiata dalle telecamere del Comune.