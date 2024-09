Casalpusterlengo, il capitano Rocco Petracca è il nuovo comandante della Guardia di finanza

Casalpusterlengo (Lodi), 3 settembre 2024 - Nuovo comandante per la Compagnia della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo. La guiderà il capitano Rocco Petracca, che subentra al luogotenente carica speciale Luigi Biasco, destinato alla Compagnia di Crema per un nuovo incarico, cede così il comando assunto nel settembre del 2017.

Classe 1976, originario di Lecce, il nuovo comandante proviene dalla Scuola allievi finanzieri di Bari, dove ha prestato servizio con l’incarico di Ufficiale formatore. Con quest’ultimo avvicendamento sono stati completati tutti i cambi di dirigenza che hanno interessato il comando provinciale ed i reparti dipendenti della Guardia di Finanza di Lodi.

Il comandante provinciale delle fiamme gialle di Lodi, colonnello t.ST (titolato alla scuola tributaria) Piergiorgio Samaja, ha ringraziato Biasco per l’impegno profuso e per l’intensa attività svolta in questi 7 anni a Casalpusterlengo, augurandogli ulteriori soddisfazioni professionali nel futuro incarico. Il dirigente ha poi rivolto al capitano Rocco Petracca il proprio benvenuto.