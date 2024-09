Nuovi comandanti alla Guardia di finanza di Lodi

Lodi, 2 settembre 2024 – Nuovi incarichi tra i finanzieri di Lodi. Nella mattina del 2 settembre 2024, il tenente colonnello Carla D’Angelo ha assunto l’incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, in sostituzione del tenente colonnello Emanuele Chietera. Quest’ultimo è diventato comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, dopo aver diretto a Lodi, per quattro anni, con successo, numerose indagini in diversi settori. Il tenente colonnello D’Angelo è abruzzese e ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria ed in Giurisprudenza. Arruolatasi nel 2003, l’ufficiale superiore arriva dal Gruppo di Lodi, dopo oltre tre anni di permanenza, caratterizzati da importanti operazioni di servizio e continuerà, dunque, a svolgere il proprio servizio a Lodi, con il nuovo incarico.

La sostituirà il nuovo comandante del Gruppo, tenente colonnello Lello Pisani, originario della provincia di Potenza, classe 1969, Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche. Arruolatosi nell’aprile del 1995, l’ufficiale superiore proviene dal Comando provinciale Milano, dove ha ricoperto l’incarico di capo ufficio Comando, dopo pregresse esperienze di comando presso vari altri reparti della Guardia di Finanza, tra cui, più di recente, i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta, Reggio Emilia e Milano.

Gli ufficiali superiori, in occasione degli avvicendamenti, sono stati ricevuti dal comandante provinciale di Lodi, Colonnello t.ST (titolato alla scuola tributaria) Piergiorgio Samaja, il quale, anche a nome di tutte le Fiamme Gialle lodigiane, ha fatto i migliori auguri di “buon lavoro” per i nuovi incarichi- Invece al tenente colonnello Emanuele Chietera ha rivolto sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e per l’intensa attività svolta durante la sua permanenza.