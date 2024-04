Casalpusterlengo, donna volata dal balcone dopo una lite col marito. Accertamenti sulla dinamica

Casalpusterlengo, 16 aprile 2024 – Non ci sarebbe nessuna responsabilità, a carico di terzi, per la caduta dal balcone di casa di una donna marocchina di 44 anni. La signora è precipitata domenica sera, alle 21.30, dal secondo piano dei palazzi Aler di via Matteotti. La donna è caduta dal balcone ed è stata soccorsa dal 118 e trasferita al Pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso. E ora si trova ricoverata, sotto le cure dei medici. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, per cui sono intervenuti i carabinieri e sul quale eseguirà gli accertamenti di rito l’autorità giudiziaria, sembra che qualcuno abbia riferito di una lite tra i coniugi. Poi la donna è caduta dal balcone. Inizialmente si temeva che la caduta fosse una conseguenza di una colluttazione ma in realtà il marito tunisino di 34 anni non avrebbe nessuna responsabilità in merito alla caduta della donna e anzi, accortosi che la signora era con le mani appese al balcone, dal quale si era calata, per motivi sconosciuti, ha cercato disperatamente di tirarla su. Ma la sua forza non è bastata e la consorte è caduta di sotto, sul cemento, ferendosi.

Uno spaventoso salto da circa quattro metri di altezza, finito con la donna che ha battuto la testa al suolo. Le è stato assegnato un codice di media gravità, giallo, poi il trasporto per le cure. Scongiurando, per fortuna, una tragedia, vista la rovinosa dinamica dell’accaduto. In casa gli inquirenti avrebbero trovato segni di un litigio. Al momento, comunque, non emergono responsabilità di terzi e il fatto è nelle mani dell’autorità giudiziaria, che eseguirà i dovuti accertamenti.