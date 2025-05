Cane in fuga morde alla gamba una bambina

VIGEVANO (Pavia) Il cane che aveva trovato qualche giorno prima e che non aveva potuto portare a casa perché la madre glielo aveva impedito, avendo un fratellino di appena due anni, si è liberato del guinzaglio, ha attraversato la strada e morsicato una bambina di 5 anni ad un polpaccio. L’episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio in centro, tra via Decembrio e piazza Vittorio Veneto. Dopo il fatto il ragazzo, 16enne, ha recuperato l’animale e si è dileguato a piedi verso la vicina via De Amicis. Ma in qualche ora è stato identificato dagli agenti di polizia locale che hanno preso in custodia il cane collocato poi nel canile cittadino. Ma arrivare alla soluzione non è stato facile. Gli agenti hanno dapprima raccolto la versione della madre della vittima, che col suo intervento aveva evitato conseguenze peggiori (la piccola è stata dimessa dal Pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni), che indicava il cane in un esemplare scuro simile ad un pastore tedesco che, sfuggito al ragazzino che lo teneva al guinzaglio con evidente difficoltà, aveva morsicato la bambina e poi si era dato alla fuga. Una ricostruzione documentata dalla videosorveglianza della zona. Grazie a fonti confidenziali gli agenti sono risaliti al numero di telefono del presunto proprietario del cane e, contattato dall’utenza di un amico, gli è stato chiesto di presentarsi negli uffici di via San Giacomo con la documentazione sanitaria dell’animale. A quel punto però il ragazzo ha spento il cellulare per non essere rintracciato. Gli agenti sono riusciti comunque a risalire all’intestatario del numero ossia la madre la quale ha così riferito di una situazione conflittuale col figlio da circa un paio d’anni. Il giovane, qualche settimana addietro, le aveva raccontato di avere trovato un cane abbandonato e di averlo in qualche modo “adottato” anche se gli era stato impedito di portarlo a casa per la presenza del fratellino. Il ragazzo è stato intercettato intorno alle 22 della stessa sera in via Piemonte, al quartiere Brughiera: gli agenti, in accordo con la madre, gli hanno sottratto l’animale poi condotto al canile.

Umberto Zanichelli