Buche in piazza Cairoli. Cade un’anziana. Il Comune corre ai ripari

L’ennesima caduta sulla pavimentazione nobile di piazza Cairoli che, a causa di buche e avvallamenti, è diventata ultimamente un autentico percorso ad ostacoli, è accudato ieri mattina attorno alle nove: una donna di 89 anni ha dovuto ricorrere alle cure dell’ambulanza del 118 dopo una rovinosa caduta, mentre si stava aggirando tra i banchi del mercato settimanale. Per l’anziana fortunatamente solo ferite lievi ma i soccorritori hanno deciso di trasferirla in maniera precauzionale in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Crema per ulteriori accertamenti clinici.

Torna dunque prepotentemente alla ribalta il tema della manutenzione della piazza centrale della città, la cui ultima maxi ristrutturazione risale alla fine degli anni Novanta, quando fu stanziato un miliardo e mezzo di lire e furono posate beole e sassi. La tipologia di pavimentazione ha costretto il Comune, però, in questi anni, a mettere in preventivo alcune decine di migliaia di euro all’anno per rimetterla in sesto: infatti, il cuore della città, al centro del quale sorge il parco, viene utilizzato come parcheggio, come area di transito e come sede del mercato ambulante bisettimanale, esponendolo a un sovraccarico notevole ogni giorno. Quindi il materiale nobile del fondo si stacca con facilità, così come le buche si formano con una certa periodicità.

L’amministrazione municipale, dal canto suo, ha già stanziato da tempo una cifra a bilancio per mettere una toppa alle buche nella zona del centro storico e quindi non solo piazza Cairoli sarà interessata dal cantiere ma anche via Roma e via Vittorio Emanuele. L’intervento è in fase di predisposizione, anche perché l’intenzione è quella di effettuare i lavori in un periodo in cui transitano meno auto e persone: sarà scelto, dunque, il periodo estivo inoltrato e sarà sicuramente previsto un piano di chiusure temporanee di tratti di piazza e di strade.