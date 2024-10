Bookcity Milano anche a Lodi: "Il legame prosegue e si rafforza"

"Lodi è stata la prima città a percepire la nostra idea di espandere “Bookcity Milano” (prima partner esterna nel 2023, insieme a Cremona, mentre in questo 2024 le province coinvolte sono anche Como, Monza e Pavia portando a cinque il numero delle sedi, ndr). Quest’anno, dall’11 al 17 novembre, ospiterà ancora la rassegna e il legame si rafforza". Paolo Antonini, direttore organizzativo di Bookcity, giovedì ha presentato l’evento. Saranno 27 gli eventi di letteratura distribuiti in 12 luoghi. Olivero Ponte di Pino, responsabile programmazione di Bookcity Milano, ha raccontato come "quest’anno il tema è guerra e pace e, con i migliaia di eventi che ci sono a Milano, non possiamo che essere felici di come l’idea di questa manifestazione tracimi anche in altre città". Fabio Francione, direttore artistico di Bookcity Lodi e responsabile eventi della provincia, e l’assessore alla cultura di Lodi Francesco Milanesi hanno spiegato "che abbiamo poi avuto una collaborazione di molte realtà cittadine disponibili a ospitare eventi".

Si partirà l’11 novembre alle 17.30 in Sala Regina Pacis, via San Giacomo 15, con Mauro Bonazzi che presenterà il libro “Il Naufragio di Ulisse“. Tra i numerosi incontri il 13 novembre, giorno dell’inaugurazione, alle 17.30 in via Fanfulla 14 si attende Umberto Fiore, tra i più importanti poeti italiani viventi, che presenterà la raccolta “Tutte le poesie”. I temi poi sono numerosi, come l’intelligenza artificiale il 13 novembre con Francesco d’Isa e poi il 14 con l’autrice Rebecca Pedrazzi. Importante il 16 novembre alle 16 nella Biblioteca Laudense l’incontro con Sandro Veronesi, premio Strega che presenterà il suo “Settembre Nero“. Ma poi anche il tema della pace con Arianna Arisi Rota il 17. L.P.