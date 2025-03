Bivacchi davanti alla chiesa. Da gennaio cinque sanzioni

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Continui bivacchi sui gradini della chiesa e sanzioni, il sindaco fa installare un cartello per ribadire il divieto inserito nel regolamento comunale. "Voglio più decoro per la nostra città, c’è ancora troppa gente che non rispetta le regole e serve più civiltà" dice il primo cittadino di Casalpusterlengo Elia Delmiglio. Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di Polizia Urbana, in città, è infatti vietato sedersi e bivaccare sui monumenti. E per rimarcare questo concetto, i ieri, è stato posizionato un cartello in centro storico. Un chiaro segnale stradale, che ricorda il divieto di bivacco sui gradini della chiesa e che, appunto, è stato posizionato vicino alla parrocchiale. "Abbiamo fatto questa scelta per per informare la cittadinanza e prevenire comportamenti scorretti – insiste –. Già dall’inizio dell’anno, sono infatti state elevate cinque sanzioni, dalle forze di polizia, nei confronti di cittadini che, in maniera impropria e indecorosa, si sedevano sui gradini della chiesa parrocchiale". "Ma i monumenti storici e religiosi meritano rispetto"! conclude, auspicando maggiore collaborazione da parte di cittadini e forestieri. Paola Arensi