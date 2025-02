Bcc Lodi, “regalo“ alle donne: "Il loro ruolo è fondamentale"

Per sensibilizzare sulla parità di genere la Bcc Lodi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lascerà alle bancarie mezza giornata di riposo retribuito. Il permesso sarà concesso in vista dell’8 marzo, in linea con le azioni previste dal sistema di gestione della parità di genere, alla base della recente certificazione di genere UNI/PdR 125 ottenuta da Bcc Lodi. Quest’anno, in virtù del calendario, la mezza giornata retribuita sarà fruibile venerdì 7 marzo, nella fascia pomeridiana, in modo da prolungare il fine settimana. "Questa iniziativa non è solo un segnale simbolico, ma rappresenta un gesto concreto di apprezzamento per il ruolo fondamentale che tutte le nostre colleghe svolgono quotidianamente con dedizione, competenza e passione – dichiara il direttore generale della Bcc Lodi, Fabrizio Periti (nella foto) -. Non si tratta però di un premio o di un incentivo, ma di una specifica iniziativa inserita tra quelle del sistema di gestione della parità di genere, alla base dell’ottenimento della certificazione per sensibilizzare tutti sul valore del lavoro femminile e sul contributo determinante delle donne nella nostra organizzazione, per la creazione di valore a vantaggio di soci e clienti". "Le politiche sulla parità di genere sono solo un’estensione moderna dei principi del credito cooperativo e uno degli strumenti con cui intendiamo perseguire il successo della nostra azienda, consapevoli che il risultato dell’impresa è determinato dal contributo di ogni singolo individuo, senza distinzioni di genere – insiste Periti -. Intanto rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutte le donne della nostra banca, per il loro impegno quotidiano e cogliamo fin d’ora l’occasione per augurare a tutte un felice 8 marzo!". In Bcc Lodi alla fine del 2024 la percentuale di uomini in forza lavoro totale era al 54,7%, quella delle donne al 45,83%, mentre a livello di responsabilità di una o più unità organizzative le percentuali di genere nell’organizzazione vedono il 53,3% di donne e il 46,7% di uomini.