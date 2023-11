Bandiera di Israele in aula. Bagarre in Consiglio

Bagarre, in Consiglio comunale, sull’esposizione della bandiera di Israele. "L’8 ottobre, in seguito all’attacco terroristico di Hamas, avevo chiesto, come ha fatto la Lega ovunque, di esporre in municipio a Lodi la bandiera di Israele accanto a quella dell’Ucraina, messa dalla nostra precedente amministrazione e vessillo ancora presente – spiega il consigliere d’opposizione ed ex vicesindaco Lorenzo Maggi –. Mi era stato detto che era possibile perché, burocraticamente, l’ente non può esporle. È vero, ma essendoci quella dell’Ucraina e della pace, sono stati incoerenti". Nonostante un lungo dibattito in aula, per la mozione pro Israele, presentata dalla Lega, c’è stato un ulteriore diniego all’esposizione della bandiera. E così Maggi ha platealmente aperto personalmente la bandiera con la stella di David. È stato richiamato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Uggè e ha riposto il telo. "Nei momenti essenziali bisogna sapere da che parte stare, soprattutto davanti una recrudescenza dell’antisemitismo terribile. E non è la mia opinione, ma di Liliana Segre" ribadisce. La mozione, che esprimeva solidarietà a Israele, cordoglio per le vittime e impegnava il sindaco a esporre fuori dal Comune la bandiera di Israele, è stata poi bocciata (8 voti a favore e 20 contrari). E’ spuntato anche un simbolo palestinese tra il pubblico esposto da un membro della comunità islamica lodigiana. P.A.