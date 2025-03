Bandi 2025, sul piatto 370mila euro

Ammontano a 370mila euro i fondi stanziati per la promozione, sul territorio, di attività sociali, culturali, per i giovani e per la tutela dell’ambiente. I contributi sono messi a disposizione dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi con cinque bandi dalla struttura simile a quella del 2024, quando furono approvati, in entrambe le finestre temporali, 49 progetti di oltre 60 realtà proponenti. Un’aggiunta di contributi di premialità è prevista qualora tre o più realtà trovino accordi per presentare insieme i progetti. Il primo bando, a cui sono stati dedicati 50mila euro, vuole sostenere le iniziative promosse dagli under 30 o a loro destinate. Ulteriori 50mila euro sono stati destinati alla Tutela dell’ambiente per la promozione delle attività di valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico. Il terzo bando riguarda il settore del Sociale (stanziamento di 120mila euro), il quarto (50mila euro) guarda alla valorizzazione e tutela dell’ambiente, e un ulteriore stanziamento di 100mila euro riguarderà invece per le attività culturali. Gli enti potranno presentare i progetti, solo online, previa registrazione sulla piattaforma, entro le 12 del 18 aprile. Ricevuta l’approvazione, i progetti dovranno essere pubblicati entro il 24 maggio, mentre la raccolta delle donazioni dovrà concludersi entro il 14 luglio. "La logica di rete continua ad essere fondamentale per la Fondazione Comunitaria di Lodi - dice il vicepresidente Ferruccio Pallavera ieri affiancato alla segretaria Cristina Baroni –. L’obiettivo è quello di far crescere il territorio, le realtà e gli enti beneficiari. Ci auguriamo che non venga avanzato nemmeno un centesimo. L’anno scorso ci fu un residuo di quasi 40mila euro".L.R.C.