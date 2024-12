Auto in sosta avvolta dal fuoco. Terzo episodio in pochi giorni

Brucia la terza auto in sosta di notte, questa volta a Lodi Vecchio, cause in fase di accertamento. L’incendio è stato segnalato alle 4.30 di ieri negli stalli pubblici di via Cazzulani. Bruciava una vettura da cui è uscito moltissimo fumo senza, però, per fortuna, intossicare i residenti delle palazzine limitrofe. Il rogo è stato subito aggredito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, attivati con una autopompa, utilizzando schiuma. Questo senza il coinvolgimento di terzi o ulteriori veicoli presenti nel parcheggio. Pompieri e forze dell’ordine cercheranno ora di stabilire se si è trattato di autocombustione o se potrebbe esserci l’ombra del dolo. Restano i danni importanti al mezzo, poi rimosso dal carroattrezzi. Il precedente incendio a vettura in sosta era è avvenuto a Sant’Angelo Lodigiano alle 23.10 della sera di Santo Stefano, in via Primo maggio. Era presente anche il proprietario del veicolo e una persona residente nelle case vicine aveva inalato fumo e era è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Il primo episodio, di questo periodo natalizio, era avvenuto invece a Lodi, in via Po alle 21.55 della sera di Natale: un’altra auto parcheggiata, una Fiat 500, aveva preso fuoco ed era finita carbonizzata. La vettura era alimentata a gasolio ed era stata trovata in un posto diverso da quello in cui era stata parcheggiata. P.A.