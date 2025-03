Auto in marcia prende fuoco. Il fumo visibile per chilometri

ZELO BUON PERSICO (Lodi) Auto avvolta da fumo e fiamme, panico sulla Provinciale. Si è per salvato, uscendo incolume dalla disavventura, il conducente della Peugeot station vagon che ieri alle 8.30 ha improvvisamente preso fuoco. Il veicolo era in marcia appunto sulla strada provinciale 16 quando, all’altezza di Zelo Buon Persico, per cause da accertare, si è incendiato. Un grande spavento per il conducente, che ha immediatamente accostato e abbandonato il veicolo lungo la banchina. Nessuno è rimasto ferito, ma sono stati comunque necessari i vigili del fuoco per spegnere la combustione. E l’auto, alla fine, ha riportato molti danni. I pompieri, arrivati con un’autobotte e un’autopompa dal Comando provinciale di Lodi, hanno spento, raffreddato e messo in sicurezza il mezzo. L’incendio ha provocato una nuvola di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ma è stato presto risolto senza il coinvolgimento di altre macchine. Si sono creati rallentamenti del traffico, per consentire l’intervento in sicurezza. Erano presenti i carabinieri della Stazione locale. Paola Arensi