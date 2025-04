Autista di un bus malmenato da ragazzini

Vogliono salire sull’autobus senza biglietto, ne scaturisce una discussione e alla fine malmenano l’autista che finisce in ospedale. Brutta avventura per un quarantanovenne conducente di un mezzo di linea della Star Mobility che ieri mattina, attorno alle 7.30, si trovava a Sant’Angelo Lodigiano in viale Trieste. Proprio qui due minorenni volevano usufruire, a quanto pare, della corsa senza pagare, circostanza che scatenato la comprensibile reazione del conducente. Ne è nata una discussione, finita in violenza, sulla strada. Il quarantanovenne ha avuto la peggio, i ragazzini (uno lo teneva e l’altro lo picchiava) gli hanno rotto gli occhiali e poi sono scappati subito dopo. L’autista ferito è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Lodi. Dopo le cure è stato dimesso con quattro giorni di prognosi. Delle indagini se ne stanno occupando polizia locale e carabinieri giunti sul posto.

M.B.