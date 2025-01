Asili nido, un’unica fase di iscrizione. Anche l’Isee nei criteri delle graduatorie

Nuovo anno arrivato e nuovo anno educativo in arrivo per gli asili nido di Lodi, con nuova modalità di iscrizione. Dal primo gennaio sono state aperte le iscrizioni per i nidi comunali per l’annualità 2025-2026; è possibile fare domande fino al 28 febbraio e la graduatoria sarà approvata entro il 31 marzo. È possibile presentare domanda attraverso lo sportello telematico del Comune (sportellotelematico.comune.lodi.it) accedendo alla sezione servizi scolastici e per l’infanzia, con lo Spid o Cie, dove è possibile vedere tutti i criteri per la definizione della graduatoria. Bisogna poi andare nella sezione nido e compilare una sola domanda per minore. Il servizio del nido è per le famiglie con minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, è però possibile compilare la domanda per minori non ancora nati. Per accedere alle agevolazioni Isee, fondamentali anche per la composizione della graduatoria d’ingresso, bisogna fare la certificazione entro i termini di iscrizione, quindi entro fine febbraio.

A Lodi sono due i nidi comunali: il Carillon, in via Vecchia Cremonese 11, e il Girotondo, in piazza Gobetti 2. Il Comune si avvale di una convenzione con il nido privato Aloha, in via Biancardi 7, gestito dall’associazione Polvere di Stelle. Per approfondire e chiarire qualsiasi dubbio su tutti questi argomenti, e vedere i nidi, sono stati organizzati sabato 18 gli Open day, a cui è possibile prenotarsi entro il 17 gennaio contattando telefonicamente i singoli nidi, dalle 12.30 alle 14.30. Ogni nido è articolato in due sezioni: una per piccoli, dai 3 ai 12 mesi alla data dell’ambientamento; l’altra per i più grandicelli, dai 13 a 36 mesi alla data dell’ambientamento.

"L’Open day è un modo per conoscere gli asili, quest’anno c’è la novità di un’unica finestra di iscrizione da gennaio a febbraio – ha spiegato la vicesindaca Laura Tagliaferri, con delega ai nidi –. La scelta dell’unica finestra è per permettere anche a chi non ha ancora partorito di iscrivere i bambini, così che nei mesi pian piano vengono inseriti nel nido. Importante quest’anno l’open day perché la nuova modalità può confondere. Aggiungo che è fondamentale che i Comuni investano e ragionino sui nidi: sono strumenti di pari opportunità a tutti, noi stiamo lavorando per aumentare i posti nido in primo luogo, con il Fanciullezza, e poi per garantire l’accesso in prima battuta con prezzi calmierati in base all’Isee, che prima non contava per la graduatoria: ora lo abbiamo inserito".

Luca Pacchiarini