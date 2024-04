Aree umide ripristinate grazie alla donazione di una socia della Lipu

Due zone umide che risultavano compromesse sono state ripristinate e arricchiranno la biodiversità della riserva naturale Bosco Negri, gestita dalla Lipu con i Comuni di Pavia e San Martino Siccomario nonché col Parco del Ticino. La riqualificazione ambientale sarà importante per la riproduzione della rana di Lataste e per gli aironi cenerini che vivono nell’adiacente garzaia. I lavori in un’area al margine Ovest della riserva sono stati resi possibili da una ricca donazione effettuata in memoria del marito da una socia della Lipu, presente all’evento cui hanno partecipato Francesca Monno e Fabio Signorelli, consiglieri del Parco del Ticino, accompagnati da Stefania Ratano, responsabile della Lipu per la riserva Bosco Negri, che ha seguito il ripristino, e Ugo Faralli, responsabile Oasi e riserve Lipu. "Siamo molto felici che Claudia abbia scelto una riserva della Lipu per questo suo concreto gesto a favore della natura – ha detto Ugo Faralli – Ora la riserva si arricchisce di due zone umide particolarmente utili per la biodiversità che in esse vive e si riproduce. Un gesto che rappresenta un momento di condivisione collettiva dei valori di tutela dell’ambiente e della natura".

M.M.