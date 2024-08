Aperto Centro Ricreativo . Corsi e attività per tutti. Tre saloni a disposizione

Uno spazio disponibile per tutta la cittadinanza in pieno centro, in un luogo storico e sotto uno degli alberi più belli di Lodi. Questo è lo Spazio Ricreativo, situato al primo piano in Via Carducci, composto da un salone di 98 metri quadrati e due salette. Il Comune di Lodi , tramite manifestazione di interesse, punta a stimolare vari soggetti (associazioni, società, persone fisiche, istituzioni in genere, in qualunque forma costituente, pubbliche o private) che vogliano organizzare corsi o attività di tipo ricreativo, culturale, sportivo rivolte alla cittadinanza. Il Broletto (nella foto) intende, cioè, realizzare un calendario di proposte a cavallo tra il 2024 e il 2025.

Le domande di partecipazione dovranno essere spedite non oltre le 12 del 6 settembre. Eventuali altre proposte pervenute oltre la scadenza potranno essere accolte qualora vi sia disponibilità di spazi, ma non rientreranno in calendario. I corsi o le attività potranno essere realizzati nei locali dello spazio a partire da ottobre e dovranno concludersi entro il 30 giugno del 2025. Ogni soggetto può richiedere la disponibilità dei locali per massimo due lezioni alla settimana per corsi o attività ed è possibile richiedere l’utilizzo degli spazi tutti i giorni della settimana dalle ore 9 alle ore 23. Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Comune di Lodi che poi potrà essere, debitamente compilato, riconsegnato all’ufficio protocollo del municipio oppure tramite mail.

L.P.