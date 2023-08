Aperto anziché chiuso Multa al fruttivendolo

Fruttivendolo risulta inattivo ma è aperto lo stesso e il Comune lo sanziona con una maxi multa: lo Sportello unico per le attività produttive ha infatti intimato al negozio di via Marsala il divieto temporaneo di proseguire il proprio commercio di frutta e verdura. Il 10 agosto, infatti, il Comune ha ricevuto la nota sull’ispezione effettuata dai carabinieri dei Nas di Cremona il 30 giugno, che ribadiva come l’attività fosse aperta nonostante risultasse di fatto inattiva nella visura camerale. Nessuna violazione di natura igienico-sanitaria, ma un errore formale probabilmente dovuto alla mancata comunicazione del trasferimento di gestione, effettuato in precedenza. Il Comune ha comminato al titolare del negozio la maxi multa da poco più di mille euro e il divieto di proseguire l’attività fino all’avvenuta regolarizzazione di natura amministrativa.