Antenna per il 5G: "Ottenuta la collocazionelontana dalle case"

Nuova antenna per Internet più performante a Maleo "siamo riusciti a farla installare lontano dalle case". Lo assicura Francesco Bergamaschi, presidente del Consiglio comunale. "Si erano presentati in Municipio diversi emissari di Inwit (società aggiudicataria del lotto per la Lombardia relativo al completamento delle reti 5G nelle aree a "fallimento di mercato" che cercavano aree per l’insediamento di un palo porta antenne, nel raggio di 500 metri dal baricentro ideale, loro assegnato, che è vicolo Rialto – ricorda Bergamaschi –. Per scongiurare eventuali effetti negativi, siamo riusciti a pattuire una localizzazione tra il cimitero e la linea ferroviaria. Il segnale resta egregio".