Addio Angelo Cipolla, storico concessionario di mezzi agricoli di Zelo Buon Persico

Zelo Buon Persico (Lodi), 3 luglio 2023 – Confagricoltura piange Angelo Cipolla, "l’highlander” del mondo agricolo. L’uomo, residente a Zelo Buon Persico, era considerato così da tanti soci di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza e si è spento all’età di 94 anni. Viene ricordato come instancabile titolare della Macc Srl, storico concessionario di macchinari agricoli John Deere di Merlino. Attività oggi portata avanti dai figli Antonello, Domenica e Franca.

“Un professionista di grande competenza nel settore e conosciuto non solo nella zona, ma in tutto il Lodigiano e nel Milanese”. “Una colonna portante del nostro comparto, un appassionato venditore e un profondo conoscitore del mondo agricolo. Ha saputo intessere rapporti duraturi e solidi con gli imprenditori, sempre con sincero interesse per la salute delle aziende e l’andamento del mercato agricolo. Angelo era un uomo vecchio stampo, pronto a mettere a disposizione di tutti la sua grande esperienza”, così Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, ricorda l’amico e professionista.

Per Alessandro Bricchi, vicepresidente di Confagricoltura, Angelo era di famiglia: “È stato testimone di un'epoca di profondi cambiamenti nel settore. Mentre suo padre e suo nonno lavoravano come fabbri a Zelo Buon Persico e ferravano i cavalli, Angelo ha vissuto l'arrivo dell'agricoltura 4.0, guidando l'azienda in questa nuova direzione. La sua vita è stata segnata anche dalla strage di piazza Fontana, in cui è rimasto ferito, subendo danni a un timpano. Un uomo che ha attraversato un secolo di storia dell’agricoltura, con immutato entusiasmo e coinvolgimento nelle novità e nelle vicende che riguardavano le nostre aziende. La sua professionalità si combinava con un marcato senso di umanità. Un vero highlander dell'agricoltura”.

Angelo Madonini, sindaco di Zelo Buon Persico, fa cenno a una memoria umana e istituzionale: “C’erano un forte legame di confidenza e un confronto costante e prezioso. Per il settore agricolo e per l’intera comunità zelasca, questa persona è stata un punto di riferimento”. “La sua vita è stata interamente dedicata a lavoro e famiglia”, dichiara il figlio Antonello. Simone Nardin, amministratore delegato John Deere Italiana, rimarca la costanza e la passione che hanno animato l’operato di Angelo fino agli ultimi giorni: “Con dedizione unica ha seguito e supportato agricoltori, allevatori e contoterzisti. In passato si occupava di vecchi marchi di trattori, poi è passato a John Deere, specializzandosi nel mercato dei modelli ad alta potenza, per la vendita alle aziende soprattutto di macchinari per la raccolta, ma anche per l’assistenza post vendita che è un servizio molto richiesto e apprezzato”.