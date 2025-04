Ancora imbrattate le pareti del nuovo tunnel in stazione

CODOGNO (Lodi)Non c’è pace per il nuovo tunnel ferroviario di Codogno, finito ancora nel mirino dei vandali. Nella notte tra mercoledì e ieri il sottopasso inaugurato a settembre scorso e che collega viale Trivolzio con il centro cittadino è stato imbrattato ed è la seconda volta che accade in pochi mesi. Rfi stigmatizza l’ atto vandalico e ora spetterà alle forze dell’ordine trovare l’autore del vandalismo. Stavolta i writers hanno ricoperto le pareti con vernice a spruzzo e scritte rosse. La frase, lasciata nella parte del sottopasso più vicina a viale Trivulzio, recita: "Hai il permesso di sbagliare". Il tunnel è stato inaugurato il 12 settembre 2024. L’intervento era inserito nei lavori di riqualificazione dello scalo iniziati nel 2019 e ancora in pieno svolgimento tramite i quali è prevista anche la riqualificazione delle banchine e il posizionamento di ascensori per consentire di raggiungere i binari senza più barriere architettoniche. Parallelamente è in corso la riqualificazione del fabbricato della stazione vera e propria ed è previsto anche il restyling di tutto piazza Cadorna.