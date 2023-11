Altri cantieri a scuola. E gli studenti traslocano

Non c’è solo la questione del trasloco degli studenti dell’istituto per ragionieri Calamandrei da Codogno a Casalpusterlengo sul tavolo della discussione ma anche altri due istituti scolastici, liceo scientifico e classico Novello e istituto professionale Ambrosoli, saranno interessati nei prossimi mesi dai cantieri per l’adeguamento impiantistico e di efficientamento energetico con risorse del Pnnr. E, oltre al già confermato trasferimento dell’intera attività didattica del Calamandrei dal prossimo 8 gennaio con coda di polemiche annessa, anche l’Ambrosoli e il Novello potrebbero aver bisogno di spazi nuovi, almeno parzialmente, quando si apriranno i rispettivi cantieri. In merito a questi nodi ancora sul tappeto, si terrà un incontro lunedì prossimo tra il sindaco Francesco Passerini e il presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio. Summit che avrebbe dovuto tenersi oggi, ma saltato a causa del consiglio comunale codognese indetto da tempo. La notizia sullo spostamento del Calamandrei era emersa il 22 novembre scorso e il sindaco Passerini non ha nascosto il suo disappunto per non essere stato coinvolto come comune per trovare una soluzione seppur la Provincia di Lodi, proprietaria degli immobili scolastici interessati dai lavori, abbia completa autonomia decisionale. Ora anche l’Ambrosoli ha bisogno di spazio. Mario Borra