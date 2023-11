Allarme ladri nel Lodigiano, raffica di furti nelle case: ecco come agiscono le bande

Colpi a ripetizione, torna, purtroppo, la stagione “calda“ dei furti nelle abitazioni. Statisticamente, infatti, tra novembre e dicembre, il numero del blitz da parte dei soliti ignoti sale vertiginosamente: il livello d’attenzione, dunque, da parte dei cittadini deve necessariamente aumentare in questo periodo.

Tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì, Codogno e Casalpusterlengo sono finite nel mirino dei componenti di una banda di razziatori che si sono scatenati portando a termine tre colpi. È verosimile che gli autori possano essere gli stessi e che si siano mossi in tutta fretta su diversi fronti. A Codogno, i ladri hanno preso di mira un’abitazione che si affaccia su via Girolamo Ugoni: dopo aver forzato un’apertura, sono riusciti a penetrare nell’abitazione, frugare dappertutto e rubare oggetti di valore. Poi la fuga precipitosa senza apparentemente farsi notare da alcuno.

Pochi minuti dopo i malviventi hanno colpito in via Borsa, al quartiere Villaggio San Biagio: anche in questo caso, i soliti ignoti hanno avuto ragione di un’apertura che è stata forzata. Soldi e monili, dopo aver messo tutto a soqquadro, è stato purtroppo il bottino racimolato dai componenti della gang. Un altro blitz, sempre nella serata di venerdì, è stato compiuto in viale Cadorna a Casalpusterlengo, portato a termine sostanzialmente con il medesimo modus operandi, segno che si tratta della stessa banda. Solo la serata precedente, giovedì, si era registrati altri raid in abitazioni a Codogno. In tutti i casi, i ladri hanno approfittato del fatto che i proprietari delle case erano momentaneamente assenti.

Al loro ritorno hanno scoperto di essere finiti nel mirino e non hanno potuto far altro che allertare le forze dell’ordine le quali hanno effettuato i sopralluoghi di rito. Solo alcuni giorni prima, i malviventi avevano colpito nella zona tra Bertonico e Secugnago, prendendo di mira anche una trattoria: infatti, uno sconosciuto con il volto coperto si era introdotto tra il 1 e il 2 novembre, nell’osteria La Colomba di Bertonico razziando diverse stecche di sigarette.