Allarme abbandoni di cani e gatti. "È un fenomeno costante"

Allarme randagismo a Zelo Buon Persico, Comune e associazione “Asso di cani e gatti“ invitano a segnalare i trovatelli, per favorirne la sterilizzazione. I numeri preoccupano: i volontari gestiscono in paese 14 colonie feline, registrate al Servizio veterinario di Ats Milano Città Metropolitana e il gattile “Il Tiragraffi“ a Tribiano, che ospita 40 esemplari. Collabora anche con realtà della zona per il recupero e la collocazione in strutture idonee di cani abbandonati. Ogni anno consegna al Comune di Zelo una relazione dettagliata con il bilancio delle spese e un report su nuovi arrivi, adozioni, sterilizzazioni. "Dalla primavera - spiega la volontaria Claudia Pettinelli - solo a Zelo abbiamo recuperato 30 gatti randagi, abbandonati o consegnati dai proprietari. La rinuncia è un fenomeno esploso dal 2022 e riguarda cuccioli, ma spesso anche animali anziani di 10 e più anni. Non siamo davanti a fenomeni solo “estivi“, ma costanti: il nostro gattile quest’anno non si è mai svuotato. Le adozioni procedono a rilento. Dal sindaco Angelo Madonini l’invito ai cittadini a fornire collaborazione alle volontarie. P.A.