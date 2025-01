Alfabetizzazione mirata col progetto Tilab

Corsi di alfabetizzazioni specifici per stranieri mirati al tipo di lavoro che desiderano fare. E’ l’ultima novità del progetto triennale lodigiano “Tilab - Talent Innovation Lab. Competenze e formazione per il futuro“, l’iniziativa ambiziosa pensata per il rilancio della formazione professionale sul territorio, che vede come ente capofila il Centro di formazione professionale Calam e mette in rete altri quattro Cfp del territorio oltre all’ufficio di piano dell’ambito di Lodi e al Centro provinciale istruzione adulti (Cpia). Anche Provincia di Lodi, ufficio scolastico territoriale, Asst di Lodi, Informagiovani del Comune di Lodi e le associazioni di categoria del territorio sono coinvolte nell’iniziativa. Ora il Cpia di Lodi propone nuovi modelli di formazione: corsi di alfabetizzazione specifici a seconda dei settori professionali. "Partiamo da un primo livello di alfabetizzazione per arrivare a raggiungere la certificazione A2 in lingua italiana, offriamo poi il diploma di licenza media e riusciamo a proporre anche i primi due anni della scuola superiore. In questo modo i nostri allievi possono integrarsi nel mondo del lavoro, oppure seguire corsi nei Cfp o nelle scuole serali" spiega il dirigente didattico Francesco Terracina (nella foto). "Abbiamo ad esempio un progetto per i saldatori, uno dei lavori più richiesti sul territorio – aggiunge –. Insegniamo agli allievi la terminologia tecnica di questa professione, in modo che possano poi fare stage e corsi conoscendo già i vocaboli più specifici".

P.A.